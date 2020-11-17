Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

17.11.2020 22:43
Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te hırsızlık zanlılarına çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık zanlılarına çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 şüphelinin hırsızlık yapan kişilere çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda şüpheliyi adresinde yakaladı.

Adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, çok sayıda çalıntı elektronik eşya ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerce 28 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu, Hırsızlık, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerini açıkladı, televizyon kanallarını karmaşa sardı Mısır'da çift cinsel organlı bebek dünyaya geldi Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Okullarda eğitim-öğretim 31 Aralık'a kadar uzaktan devam edecek Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı
Putin'den Ermenistan'ı yıkan sözler: Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz Putin'den Ermenistan'ı yıkan sözler: Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz         
22:23
Kulüpler Dünya Kupası, koronavirüs nedeniyle Şubat ayına ertelendi Kulüpler Dünya Kupası, koronavirüs nedeniyle Şubat ayına ertelendi         
22:17
Çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı Çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı         
21:37
20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler 20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler         
21:21
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 3819 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak Son Dakika: Alışveriş merkezi, restoran ve berber gibi işletmeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak         
20:06
Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi         
19:39
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı         
17:32
Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı         
17:21
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 22:48:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te çalıntı malzemeler karşılığında uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei