Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te çalıntı minibüsle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı
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Gaziantep'te çalıntı minibüsle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te, çalıntı minibüsle inşaat malzemesi çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te çalıntı minibüsle hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te, çalıntı minibüsle inşaat malzemesi çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneş Mahallesi'nde bir minibüsün çalındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, yaptıkları çalışmada araca Karataş Mahallesi'nde ulaştı.

Araçtaki 3 zanlı gözaltına alınırken, yapılan aramada bazı inşaat malzemeleri bulundu.

Ekipler, yaptıkları incelemede, malzemelerin Bülbülzade Mahallesi'ndeki bir inşaattan çalındığını belirledi.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:10 Kaynak: AA
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