GAZİANTEP - Çalıştığı binanın 12. katından düşen işçi öldü - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 12. kattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir site inşaatındaki 13 katlı binan 12. katında çalışan Salih Bulut (40), dengesini kaybetmesiyle asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bulut'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kaynak: AA
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