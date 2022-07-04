Gaziantep'te cami imamı, evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine kucak açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te cami imamı, evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine kucak açıyor

04.07.2022 11:17
Gaziantep'te cami imamı, evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine kucak açıyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde imam Mehmet Fırat, görevli olduğu Adil Sani Konukoğlu Camisi'nin kapılarını evsiz ve ihtiyaç sahiplerine açarak onlara duş, yemek, tıraş ve elbise imkanı sağlıyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde imam Mehmet Fırat, görevli olduğu Adil Sani Konukoğlu Camisi'nin kapılarını evsiz ve ihtiyaç sahiplerine açarak onlara duş, yemek, tıraş ve elbise imkanı sağlıyor.

Evsiz ve yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmak için hayırseverler ve cemaatle kolları sıvayan Fırat, caminin zeminindeki boş odaları yardımlar için uygun mekanlara dönüştürdü.

Caminin kapılarını evsiz ve yardıma muhtaçlara açan Fırat ve cami görevlileri, caminin düzenlenen alanlarında ihtiyaç sahiplerinin yemek, duş, tıraş ve elbise ihtiyaçlarını karşılıyor.

Cami imamı Fırat, AA muhabirine, camilerin düzen, eşitlik, huzur ve güvenin bulunduğu müstesna alanlar olduğunu belirterek, "Camiler, toplumda yaşanan birtakım olumsuzlukları kendisine dert edinen ve o sorunlara çözüm üreten merkezlerdir. Çalışmamızın temel amacı sokakta kalan kardeşlerimizin varlığından toplumu haberdar etmek. Onların gönül dünyalarına bir nebze olsun dokunabilmek ve adeta manevi rehberlik çatısı altında onları rehabilite etmek." dedi.

"Esas gayemiz camilerin mimari yapısını şefkat eline dönüştürmek"

Camilerin sadece ibadet alanı olmadığını ve önemli sosyal sorumluluk projelerinin yapıldığı mekanlar da olduğunu aktaran Fırat, şunları kaydetti:

"Gelen kardeşlerimize camimizde sevgiyle davranılmakta. Onların banyolarını yapması için imkan sağlanmakta, yemekleri yedirilmekte, elbiseleri, ayakkabıları temin edilmektedir. Maksadımız adeta onların gönül dünyalarına camilerin şefkat eliyle dokunmak. Esas gayemiz camilerin mimari yapısını şefkat eline dönüştürüp topluma dokundurmaktır. Cami cemaatimizin, dostlarımızın desteği ile aslında bu yapmış olduğumuz hizmetin üstesinden gelinmektedir.

Aslında tüm camiler bu hizmetleri yapabilecek güçtedir. Bu faaliyetleri yaparken daralan yürekleri ferahlatmaya, yıkılan gönül köprülerini yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim misyonumuz kuşatıcı ve kucaklayıcı bir din anlayışını toplumla buluşturmak."

Fırat, bu imkanların yanı sıra çevre mahallerdeki ihtiyaç sahiplerinin elektrik, su ve diğer giderlerini karşıladıklarını ve 90 ailenin bakımını üstlendiklerini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Rusya, Fırat'ın doğusunda varlığını güçlendirmeye devam ediyor Rusya, Fırat'ın doğusunda varlığını güçlendirmeye devam ediyor Gaziantep'te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Diyanet İşleri Başkanlığı 'Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu' düzenleyecek Diyanet İşleri Başkanlığı 'Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu' düzenleyecek
Kaynak: AA

Gaziantep, Fırat, evsiz, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te cami imamı, evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine kucak açıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:19:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te cami imamı, evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine kucak açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement