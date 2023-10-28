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Gaziantep'te Cami İmamına Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Gaziantep'te Cami İmamına Bıçaklı Saldırı

Son Güncelleme: 28.10.2023 19:49

Gaziantep'te cami tuvalet görevlisi ile tartıştıktan sonra dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen şahıs, araya girerek kendisini uyaran cami imam hatibini bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Dini değerlere hakaret eden şahıs, kendisini uyaran imamı bıçakladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te cami tuvalet görevlisi ile tartıştıktan sonra dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen şahıs, araya girerek kendisini uyaran cami imam hatibini bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Şahinbey ilçesi Kepenek Mahallesi Kabasakal Paşa Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.S. isimli şahıs, cami tuvaletini kullandıktan sonra kendisinden ücret isteyen tuvalet görevlisini tartakladı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs, daha sonrasında ise görevliyi darp etmeye başlayınca araya cami imamı Mustafa Bulut girdi.

Kendisini uyaran cami imam hatibini bıçakladı

Cami imamına da tepki gösteren ve bu esnada dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen S.A.S., kendisini uyaran cami imamını önce darp etti sonra da bıçakla yaraladı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan imam, yoğun bakımda tedavi görüyor

Olay sonrası ağır yaralanan cami imamı Mustafa Bulut, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası Bulut, hastanede yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde gözlem altına alındı.

Kaçan zanlı aranıyor

Olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Cami İmamına Bıçaklı Saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te Cami İmamına Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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