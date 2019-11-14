Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Gaziantep'te cami inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan 2 kişi yaralandı, System.String[]

Gaziantep'te cami inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisinin çatı bölümünde kurulan iskelenin bir bölümü henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çökme sonucu iki kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çöken iskelenin altında bir kişinin daha olabileceği iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Gaziantep, Şahinbey, Akkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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