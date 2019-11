Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi aranıyor (1)

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kaldığı öğrenilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün öğleden sonra merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında iskelenin çökmesi sonucu Küçükcan'ı bulmak için başlatılan çalışmalar gece boyu devam etti. Ekipler aralıksız şekilde arama çalışmaları yürüttü.

Olay yerinde çalışmalarla ilgili bilgi alan Gaziantep Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, cami inşaatı sırasında çeşitli teknik personelden destekler alındığını, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın da ölçü almak için içeride çalıştığı yönünde bilgiler bulunduğunu söyledi.

Bu sırada iskelenin çöktüğünü ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"İskelenin çökmesine rağmen, 8-10 metre yüksekliğinde tahtalar var. İlk andan itibaren AFAD, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve diğer belediyelerin görevlileri kurtarma için elinden geleni yapıyor. Enkaz kaldırmayla kişiyi kurtarma arasında çok büyük fark var. Canlı kurtarmak, zarar vermemek için daha hassas davranmak gerekiyor. Yapılması gereken her şey yapılıyor. Çok üzücü bir olay. İnşallah isteğimiz, duamız bir an önce sapasağlam olarak ailesine kavuşması. Dört koldan çalışılıyor, yapılması gereken her şey yapılıyor. Arama kurtarma köpekleri var, termal kameralar var. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda da çalışılıyor."

Bu arada, Küçükcan'ın ailesi de arama çalışmalarından iyi bir haber alma umuduyla bölgede bekleyişini sürdürüyor.