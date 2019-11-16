Gaziantep'te cami inşaatı enkazında 33 saattir aranan mühendis yaralı olarak kurtarıldı

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı arama çalışmalarından güzel haber geldi. Çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.
Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde inşa edilen bir caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'a Yaklaşık 33 saat süren arama kurtarma çalışmasının ardından yaralı olarak çıkarıldı.
Müjdeli haber Korkut Küçükcan'ın yakınları sevinç gözyaşlarına boğdu.
Dün saat 15.42'de meydana gelen olay sırasında inşaata inceleme amacıyla giren özel bir firma çalışanı inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın göçen iskelelerin altında kaldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, olay esnasında cami yakınında bulunan 2 kişinin de çıkan seslerin ardından panikle kaçmaya çalışırken düşerek hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.