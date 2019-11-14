Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te cami inşaatında çökme 1 işçi moloz yığını altında kaldı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te cami inşaatında çökme 1 işçi moloz yığını altında kaldı - Son Dakika

Gaziantep'te cami inşaatında çökme 1 işçi moloz yığını altında kaldı

6 saat önce

Gaziantep'te cami inşaatında çökme 1 işçi moloz yığını altında kaldı.

Gaziantep'te cami inşaatında çökme 1 işçi moloz yığını altında kaldı

Gaziantep'te cami inşaatında çökme 1 işçi moloz yığını altında kaldı

Gaziantep, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:07 Kaynak: DHA
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