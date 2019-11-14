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Gaziantep'te cami inşaatında çökme 1 işçi moloz yığını altında kaldı
6 saat önce
Gaziantep'te cami inşaatında çökme 1 işçi moloz yığını altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:07 Kaynak: DHA
Gaziantep'te cami inşaatında çökme 1 işçi moloz yığını altında kaldı
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