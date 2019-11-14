Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü.
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü.

Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü.

6 saat önce

Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü.

Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü., System.String[]

Gaziantep'te cami inşaatında kalıp beton çöktü. Olayda 2 işçi yaralanırken, göçük altında kalan bir işçiye ulaşılmaya çalışılıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
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