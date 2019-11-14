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Gaziantep'te cami iskelesi çöktü: 1 işçi kayıp

6 saat önce

Gaziantep'te cami iskelesi çöktü: 1 işçi kayıpGAZİANTEP - Gaziantep'te bir cami inşaatındaki iskele çöktü.

Gaziantep'te cami iskelesi çöktü: 1 işçi kayıp

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir cami inşaatındaki iskele çöktü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği olayda, kayıp olan işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in Akkent mahallesinde inşa edilen caminin kubbe kısmının altında kurulan ahşap iskele çöktü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda, bir işçi ise kayıp. Korkut ismindeki işçinin bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 2 saattir süren arama çalışmalarında işçiye ulaşılamazken, moloz yığınlarının altından ise kayıp işçiye ait olduğu belirtilen cep telefonunun sesi duyulduğu öğrenildi.

Gaziantep'te cami iskelesi çöktü: 1 işçi kayıp

Gaziantep, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:57 Kaynak: İHA
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