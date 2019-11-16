Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9
Son Dakika Güncel Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9 - Son Dakika

Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9

6 saat önce

Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ.

Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9

BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ

Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:45 Kaynak: DHA
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