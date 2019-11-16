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Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9
6 saat önce
Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:45 Kaynak: DHA
Gaziantep'te cami iskelesinin çökmesi ile enkaz altında kalan mühendis hayatını kaybetti - 9
BAŞHEKİM ZENGİN: VEFATININ ÜZERİNDEN BELLİ BİR SÜNE GEÇTİĞİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ
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