- Gaziantep'te cami ve Kur'an kursları dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel - Gaziantep'te cami ve Kur'an kursları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

- Gaziantep'te cami ve Kur'an kursları dezenfekte ediliyor

6 saat önce

- Gaziantep'te cami ve Kur'an kursları dezenfekte ediliyor Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde tüm camiler ve Kuran kursları dezenfekte ediliyor.

- Gaziantep'te cami ve Kur'an kursları dezenfekte ediliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde tüm camiler ve Kuran kursları dezenfekte ediliyor.

Türkiye'de 3 Mart'ta ilk vakıanın görülmesi ile tedbirlerin arttırılması kapsamında Sağlık Bakanlığı yayınladığı bir yazı ile tüm kurum ve kuruluşların titiz bir şekilde dezenfekte edilmesi için başlattığı çalışmalar doğrultusunda İslahiye ve Nurdağı İlçe Müftülüğüne bağlı toplamda 159 Camii 35 Kuran kursunda temizlik ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

İslahiye Müftü vekili Nurdağı Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu yaptığı açıklamada; Sağlık Bakanlığı'mızdan ve valiliğimizden gelen uyarıya istinaden İslahiye'de 95 Nurdağı'nda 64 camimiz 35 Kuran kursumuz ve hizmet binalarımız temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır. Allah tüm vatandaşlarımızı her türlü tehlikeden korusun ve muhafaza eylesin dedi.

Dezenfekte çalışmalarının hafta sonuna kadar bitirilmesi planlandığı öğrenildi.

- Gaziantep'te cami ve Kur'an kursları dezenfekte ediliyor

Kuran-ı Kerim, Gaziantep, İslahiye, Nurdağı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:36 Kaynak: İHA
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