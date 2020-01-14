Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı

13 dakika önce

Gaziantep'te camiden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te camiden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir camide meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Camideki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bir çantayı alıp kaçan 4 zanlıyı kimliklerini tespit ederek yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kamera görüntülerinde, şüphelilerin camiden bir çanta alıp hızla uzaklaşması yer aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:30 Kaynak: AA
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