Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutukladı - Son Dakika

Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutukladı

Gaziantep'te camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te camiden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan Boztepe Camisi'nde meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Adresinde gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlının yakalama çalışması devam ediyor. Emniyet tarafından basınla paylaşılan görüntülerde ise iki zanlının camiye girmesi ve çaldıkları malzemelerle ayrılması yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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