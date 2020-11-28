Gaziantep'te, camiden telefon çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te, camiden telefon çalan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'de, bir camiden cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'de, bir camiden cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kameralarından kimliği tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı. Temmuz ayında, Şehitkamil ilçesindeki bir camide, görevliye ait cep telefonu çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, camideki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerden şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli, önceki gün adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyette yapılan incelemede daha önce de benzer şekilde 'mabetten hırsızlık' suçundan tutuklandığı saptandı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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