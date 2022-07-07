Açıklamada, "E.A'nın (50) caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak, muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür. Şüpheli E.A'nın kasten yaralama, basit yaralama, halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak suçlarından kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Gaziantep'te camiyi yakmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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