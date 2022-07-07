Son dakika... Gaziantep'te camiyi yakmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Gaziantep'te camiyi yakmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı

07.07.2022 17:23

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te bir caminin kapısını yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te bir caminin kapısını yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkes Eruslu Camisi'nde bir şahsın camiyi yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "E.A'nın (50) caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak, muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür. Şüpheli E.A'nın kasten yaralama, basit yaralama, halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak suçlarından kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan saldırı anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, avluya elindeki bidonla gelen zanlının, benzini dökmesi ve ateşe vermesi yer aldı.

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Son dakika haberi... Camiyi benzin dökerek yakmaya çalışan kişi tutuklandı Son dakika haberi... Camiyi benzin dökerek yakmaya çalışan kişi tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Gaziantep'te camiyi yakmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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