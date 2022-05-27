Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor

27.05.2022 11:45
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde kablolar ile canlı bomba görüntüsü verip tekbir getiren ve vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit'in (32), 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından 20 civarında kaydı olduğu belirlendi.

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde kablolar ile canlı bomba görüntüsü verip tekbir getiren ve vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit'in (32), 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından 20 civarında kaydı olduğu belirlendi. Psikolojik tedavi gördüğü tespit edilen şüphelinin, terör örgütleriyle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne dün saat 17.10'da gelen Ümit Koçyiğit, elindeki siyah bir poşeti yere bırakıp tekbir getirmeye başladı. Başında bere, üzerinde kaban bulunan ve kıyafetinden sarkan kablolar ile kendisine canlı bomba görüntüsü veren şüpheliyi fark eden polisler, beton bariyerleri kendilerine siper ederek 'yere yat' uyarısı yaptı. Uyarıyı dinlemeyen ve giriş kapısına doğru yönelen şüpheliye bağıran polisler daha sonra havaya birkaç el uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşine de uymayan şüpheli daha sonra polisler tarafından ayaklarına doğru ateş açılarak vuruldu. Yaralanan şüpheli, emniyet müdürlüğü önündeki kaldırıma düştü.

Emniyet müdürlüğünün yanı sıra valilik, büyükşehir belediyesi, vergi dairesi gibi resmi kurumların da bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı, polisler tarafından çift yönlü ulaşıma kapatılarak, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Polisler, bölgede zırhlı araçlarla ve insansız hava araçları ile şüpheli kimse bulunup bulunmadığını araştırdı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı da yaralı kişinin üzerinde ve yanında getirdiği siyah poşette patlayıcı taraması yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir patlayıcıya ulaşılamazken, sahte bomba düzeneği ile emniyete geldiği belirlenen ve vurularak yaralanan Koçyiğit ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.20 CİVARINDA SUÇ KAYDI VARHastanede tedaviye alınan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Ümit Koçyiğit'in yapılan araştırmada 'hırsızlık' ve 'uyuşturucu' suçlarından 20 civarında kaydı bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı araştırmada Ümit Koçyiğit'in, psikolojik sorunları da bulunduğu ve son olarak şubat ayında Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde tedavi olduğu ortaya çıktı.TERÖR ÖRGÜTLERİNCE KULLANILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYORTerör ve İstihbarat Şube Müdürlüğü polisleri, emniyete yaya olarak gelen ve kendisine canlı bomba izlenimi veren Ümit Koçyiğit'in terör örgütleri ile bağlantısını ve kullanılıp kullanılmadığını da detaylı araştırıyor. Yakınları ve irtibatlı olduğu kişilerin bilgisine başvuran polisler, Koçyiğit'in psikolojik sorunlarından dolayı mı yoksa terör örgütlerinin yönlendirmesi ile mi eylemi yaptığını belirlemeye çalışıyor.Hastanede tedavisi süren Koçyiğit'in ise şu ana kadar konuya ilişkin ifadesine başvurulmadığı öğrenildi.EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE 3'ÜNCÜ SALDIRIGaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne geçmişte de 2 ayrı saldırı düzenlenmişti. 1 Mayıs 2016'da Emniyet Müdürlüğü'ne DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 polis memuru şehit oldu, 20'nin üzerinde polis ve sivil yaralandı. Saldırıda ayrıca minibüsü kullanan DEAŞ'lı terörist İsmail Güneş, parçalanarak öldü.

10 Ocak 2017'de ise Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelen 1 kişi, üzerindeki kurusıkıdan çevrilme tabancayla polise ateş açarak içeri girmeye çalıştı. Polisin de ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmada 1 polis yaralanırken, saldırgan öldürüldü. Yapılan araştırmada saldırganın akli dengesi bozuk Müslüm Kasar olduğu ve terör bağlantısı bulunmadığı ortaya çıktı.


Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor
Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor
YORUMLAR
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Gaziantep Emniyet'i önünde canlı bomba paniği! O anlar kameraya yansıdı Gaziantep Emniyet'i önünde canlı bomba paniği! O anlar kameraya yansıdı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi vurularak etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te canlı bomba paniği yaşatan şüphelinin bağlantıları araştırılıyor - Son Dakika


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