Gaziantep'te canlı bomba süsü veren kişi kendini bu sözlerle savundu: Eşimden ayrıldığım için sesimi duyurmak istedim - Son Dakika
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Gaziantep'te canlı bomba süsü veren kişi kendini bu sözlerle savundu: Eşimden ayrıldığım için sesimi duyurmak istedim

30.05.2022 16:02

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde kablolar ile kendisine canlı bomba süsü veren ve tekbir getiren Ümit Koçyiğit, tedavisi sonrası tutuklandı. Terör bağlantısı bulunmayan Koçyiğit, "Amacım korku ya da panik yaratmak değildi. Ailevi sorunlarım vardı. Eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalışıyordum" dedi.

Geçen Perşembe günü Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün giriş kapısı önüne gelen Ümit Koçyiğit, elindeki siyah bir poşeti yere bırakıp tekbir getirmeye başladı. Başında bere, üzerinde kaban bulunan ve kıyafetinden sarkan kablolar ile kendisine canlı bomba görüntüsü veren şüpheli, polislerin uyarısına rağmen içeri girmeye çalışınca ayaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede Koçyiğit'in üzerinde ve yanındaki poşette patlayıcıya rastlanmadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polislerin ateş açmasıyla yaralanan ve hastanede tedaviye alınan şüphelinin kanında uyuşturucu maddeye rastlandı. Yapılan incelemede, 'hırsızlık', 'yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından 20 suç kaydı bulunduğu ve psikolojik tedavi gördüğü saptanan Ümit Koçyiğit'in terör bağlantısı bulunmadı.

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"EŞİMDEN BOŞANDIĞIM İÇİN SESİMİ DUYURMAK İSTEDİM"

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Koçyiğit, ailevi sorunları olduğunu söyledi. Eşiyle boşandığını belirten Koçyiğit, "Amacım korku ya da panik yaratmak değildi. Ailevi sorunlarım vardı. Eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalışıyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimlik, savunmasının ardından Koçyiğit'i; tanık beyanları, olay yeri incelemesi ve bomba düzeneğine benzer bir mekanizma bulundurmasından dolayı 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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Kaynak: DHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Terör, Bomba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te canlı bomba süsü veren kişi kendini bu sözlerle savundu: Eşimden ayrıldığım için sesimi duyurmak istedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te canlı bomba süsü veren kişi kendini bu sözlerle savundu: Eşimden ayrıldığım için sesimi duyurmak istedim - Son Dakika
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