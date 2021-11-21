GAZİANTEP - Arazide çanta içerisinde cenin bulundu - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde arazide çanta içerisinde cenin bulundu.

İlçeye bağlı Geylani Mahallesi'nde arazide çanta içerisinde cenin bulan hurda toplayıcıları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonrası yaklaşık 5 aylık olduğu tahmin edilen cenin, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, cenini bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.