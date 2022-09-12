Duruşmada sanığın savunmasında, dershaneye gitmek için evden çıktığını, ramazan nedeniyle yolun sakin olduğunu ve skuterin kendisine çarpmasıyla durup yardım ettiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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