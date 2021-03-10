GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk - Son Dakika

GAZİANTEP Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
10.03.2021 15:05
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunlukKORONAVİRÜS risk haritasında 'orta riskli' iller arasında sarı renkte yer alan Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandığı görüldü.
Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluk
KORONAVİRÜS risk haritasında 'orta riskli' iller arasında sarı renkte yer alan Gaziantep'te, çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandığı görüldü.
Kontrollü normalleşmeyle birlikte kafe ve restoranların açıldığı kentte vatandaşlar çarşılara akın etti. Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafeye dikkat edilmezken, bazı kişilerin de maskelerini çene altlarına indirdikleri görüldü. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları, kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardı.
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