Gaziantep'te çarşı ve PTT şubeleri önünde yoğunluk - Son Dakika

GAZİANTEP'te, çarşı ile PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluştu.

Gaziantep'te işlek caddeler, meydanlar ve PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, alışveriş işleri için çarşılarda, işlem yaptırmak için PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluşturdu. Çoğu kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan bölgelerde sosyal mesafe denetimlerinde bulunarak vatandaşları maske takmaları yönünde uyardı.