Gaziantep'te, çarşıda yoğunluk - Son Dakika

GAZİANTEP'te, vatandaşlar çarşı ve meydanlar ile PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te birçok vatandaş, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Valilik kararıyla maskesiz dolaşmanın yasaklandığı Karagöz, Gaziler, İnönü ve Hoşgör caddelerinde zabıta ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kent merkezindeki birçok banka ve PTT şubesi önünde de işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Görevliler ve polis ekipleri, işlem yaptırmak için sıra bekleyenleri sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.