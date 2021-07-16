Gaziantep'te çarşı ve merkezlerde bayram yoğunluğu - Son Dakika

Gaziantep'te çarşı ve merkezlerde bayram yoğunluğu

GAZİANTEP - Kurban bayramına sayılı günler kala Gaziantep'te alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar çarşı ve merkezlerde yoğunluk oluşturdu.

Pandemi dolayısıyla 2 yıldır bayramı evde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, Kurban Bayram'ına sayılı günler kala bayram hazırlıkları için Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarlarına akın etti. Gaziantep'in en işlek caddesi olan Gaziler caddesinde bayram alışveriş yapan vatandaşlar bayram şekeri, kıyafet gibi ihtiyaçlarını aldı.

Havaların da sıcak olmasıyla birlikte zaman zaman zorluk yaşayan vatandaşlar sıcaklığa aldırış etmeden alışverişlerine devam etti.