GAZİANTEP'TE ÇARŞILARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE ÇARŞILARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

28.04.2022 14:33

GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş yapan vatandaşlar çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş yapan vatandaşlar çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

Kentte vatandaşların alışverişlerini yoğun olarak yaptığı Karagöz ve Gaziler caddelerinde insanlar alışveriş yaptı. 2 yıl aradan sonra pandemisiz bayramdan dolayı misafirlerini iyi ağırlamak isteyen vatandaşlar kuruyemişçilerin, tatlıcıların ve marketlerin yolunun tuttu. Çarşılarda dolaşanlar bayram öncesi şeker, lokum, kahve ve kuruyemiş satın aldı. Esnaflar durumdan memnun olduklarını ifade ederken, vatandaşlar ise bayram ihtiyaçlarını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

GAZİANTEP'TE ÇARŞILARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
GAZİANTEP'TE ÇARŞILARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
GAZİANTEP'TE ÇARŞILARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
GAZİANTEP'TE ÇARŞILARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

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Ramazan Bayramı, alışveriş, Karagöz, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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