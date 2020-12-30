Gaziantep'te, çarşılarda yılbaşı öncesi yoğunluk - Son Dakika

GAZİANTEP'te, yılbaşı öncesi halk, çarşılara akın ederken, sosyal mesafe kuralına aldırmadan alışveriş yaptı.

Kentte koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde yılbaşı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk oluştu. Sevdiklerine hediye almak için alışveriş yapanların büyük bölümünün sosyal mesafe kuralına uymadığı görülürken, polis ekipleri de halkı önlemler konusunda uyardı. Ekipler, dün gerçekleştirilen denetimlerde ise sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 166 kişi ile sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 398 kişiye 900'er lira ceza kesti.