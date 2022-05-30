GAZİANTEP'TE, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

30.05.2022 19:04

GAZİANTEP'te 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

GAZİANTEP'te 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. 2 kişinin dumandan hafif şekilde etkilendiği yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre; çatı katında yapılan tadilat sırasında sıçrayan kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı.

GAZİANTEP'TE, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
GAZİANTEP'TE, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
GAZİANTEP'TE, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
GAZİANTEP'TE, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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