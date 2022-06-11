Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

11.06.2022 21:25

Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı Gaziantep'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yangın akşam saat 19.30 sıralarında Şahinbey ilçesi Bülbülzade mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi.

Apartmanın çatısından yükselen alevler ve dumani goren bina sakinleri buyuk panik yaşadı. Çevrede ki vatandaşlar olayı bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise çevre güvenliği aldı.

Rüzgar nedeniyle yanginin kontrol altına almakta zorlanan ekipler, binadaki vatandaşlari tahliye etti. Yangın çevreye sirayet etmeden 1.5 saate kontrol altına alınırken söndürme çalışması sürüyor.

Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

YORUMLAR
500
Beyoğlu'nda 5 katlı hotelin çatısı alev alev yandı Beyoğlu'nda 5 katlı hotelin çatısı alev alev yandı 5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı 5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:39:21. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement