Apartmanın çatısından yükselen alevler ve dumani goren bina sakinleri buyuk panik yaşadı. Çevrede ki vatandaşlar olayı bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ise çevre güvenliği aldı.

GAZİANTEP - Gaziantep'te 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

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