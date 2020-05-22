Gaziantep'te çatıda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı - Son Dakika

Gaziantep'te çatıda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Gaziantep'te çatıda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gaziantep'te çatıda mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı, System.String[]

Gaziantep'te çatıda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Canlı Hayatı İyileştirme Derneğinden (CAHİDE) yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık Sanayi Sitesi'ndeki kapalı bir iş yerinin çatısında bir köpeğin havladığını duyan esnaf, CAHİDE yetkililerine bilgi verdi.

Dernek görevlilerinin durumu ilettiği itfaiye ekipleri, binaya çıkarak yavru köpeği kurtardı. Uzun süre sıcakta kalan yavru köpeğe şırıngayla su verildi.

Yavru köpek durumu bildiren esnaf tarafından sahiplenildi.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, yaptığı açıklamada, yavru köpeğin 2 hafta önce doğduğunu belirterek, "Henüz yürüyemiyor bile. Sürünerek sacların üzerine düştüğünü tahmin ediyoruz. Yavru köpek çatıda kızgın saçların üzerinde ağlıyormuş. Duyarlı bir kardeşimiz derneğimize haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yavru köpeği kısa sürede kurtarmasıyla mutlu sonla bitti kurtarma hikayesi." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:41 Kaynak: AA

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