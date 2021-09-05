Gaziantep'te çay ocağı işletmecisinden 2 doz aşı olana Türk kahvesi ikramı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çay ocağı işleten Baki Temtek, vatandaşların aşı olmalarını teşvik amacıyla iki doz Kovid-19 aşısı olan müşterilerine Türk kahvesi ikram ediyor.

Yaklaşık 20 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Temtek Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki iş yerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı çalışmalarına destek vermek için kampanya başlattı.

İş yerinin camına "Bir daha kapanmak istemiyoruz. 2 doz aşı olana Tük kahvesi bizden" yazılı kağıdı asarak, duyurduğu kampanyasıyla, cep telefonundan iki doz aşı olduğunu gösterenlere Türk kahvesi ikramı ediyor.

Temtek, başlattıkları kampanya ile aşılanmanın artmasına destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Pandemi döneminde tam 2 yıl boyunca iş yerlerimiz kapanma durumundaydı. Çoluk çocuğumuzun rızkı için çalışıyoruz. Yeniden kapanmak istemiyoruz. Bizim yaptığımız kampanyada kahve bahane. Herkesin aşı olmasına dikkat çekmek için bunu yaptık. Lütfen aşınızı olun. Bizi de sıkıntıya sokmayın, dükkanımızı da kapattırmayın." dedi.

Müşterilerden Muzaffer Telek ise salgının önüne geçilebilmesi için herkesin aşılarını olmaları gerektiğini anlatarak, kampanyayı desteklediğini ifade etti.