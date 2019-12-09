Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te çekiciyle otomobilleri çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te çekiciyle otomobilleri çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te çekici kullanarak otomobilleri çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te çekiciyle otomobilleri çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te çekici kullanarak otomobilleri çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte çalınan otomobil ve motosikletler ile olayı gerçekleştiren şüphelilerin bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin çekici kullanarak çaldıkları otomobilleri hurdacıya sattıklarını belirledi.

Ekipler çekiciyle bir otomobili çalmaya çalışan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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