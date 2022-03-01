Gaziantep'te çekim yapan Güney Koreli turist taciz edildi! Vali Gül: 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin yabancı uyruklu grup tarafından rahatsız edildiği iddiasına ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gül, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenlerin olabileceğini belirtti.

Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar hakkında mevcut cezalara ilaveten sınır dışı işlemlerinin uygulandığını kaydeden Gül, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Gül, şunları ifade etti:

"Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler, tespit edilip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen."

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gül, konuya ilişkin akşam yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te Güney Koreli turistleri rahatsız edenlerin kimlikleri tespit edilmiştir. 1 kişi gözaltında olup konuyla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." dedi.