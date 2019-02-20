Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Çelik Kasa Hırsızları Tutuklandı

Gaziantep'te Çelik Kasa Hırsızları Tutuklandı

3 dakika önce

GAZİANTEP'te, girdikleri işyerinin bilgisayar ve çelik kasasını el arabası ile çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'te Çelik Kasa Hırsızları Tutuklandı, System.String[]
GAZİANTEP'te, girdikleri işyerinin bilgisayar ve çelik kasasını el arabası ile çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı. 

Olay, geçen yıl 11 Kasım günü Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kapısını kırdıkları işyerine giren 2 kişi, içerideki bilgisayar ile değerli eşyaları alıp, çıktı. Bir süre sonra el arası ile geri gelen ikili, bu kez de çelik para kasasını çalarak kayıplara karıştı.  İhbar üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin M.Ç. ve A.M. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği baskınla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve A.M., tutuklanarak cezaevine konuldu. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:44 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı Şanlıurfa Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti

Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu Gözaltındaki Arkadaşını Merak Eden Hırsızların Akıbeti Aynı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 17:47:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Çelik Kasa Hırsızları Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]