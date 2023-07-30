Gaziantep'te cenaze töreninde silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te cenaze töreninde silahlı kavga: 5 yaralı

30.07.2023 15:17

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir cenaze töreninde çıkan silahlı kavgada, Akın B. adlı şahıs husumetli olduğu kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle 1'i ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cenaze töreninde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Akın B. (28), Mezarlık Camisi'nde bir yakınının cenaze töreninde karşılaştığı husumetli kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Akın B. pompalı tüfekle husumetli olduğu kişiye ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle törendeki Bahar B, Halil C, Nimet S, Fatih B. ve Cuma B. yaralandı.

Yaralılar ilçe ve kentteki hastanelere kaldırılırken Halil C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan saldırgan Akın B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te cenaze töreninde silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te cenaze töreninde silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
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