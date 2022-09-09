Gaziantep'te cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

09.09.2022 13:53
Gaziantep'te cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulduk Mahallesi'nde park halindeki aracın içinden cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların U.A ve S.D olduğunu tespit etti.

Adreslerinde gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hisarcık, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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