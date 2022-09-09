Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların U.A ve S.D olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hisarcık, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te cep telefonu çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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