Gaziantep'te cep telefonu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

23.09.2022 21:44
Gaziantep'te cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barak Caddesi'ndeki bir iş yerinden cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan M.T. ve N.A. olayla ilgili gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. tutuklandı, M.T. ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hisarcık, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te cep telefonu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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