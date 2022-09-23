Çok sayıda suç kaydı bulunan M.T. ve N.A. olayla ilgili gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barak Caddesi'ndeki bir iş yerinden cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te cep telefonu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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