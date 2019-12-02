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Gaziantep'te cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı
6 saat önce
Gaziantep'te iki kişinin cep telefonlarını bıçak zoruyla gasbettikleri öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:46 Kaynak: AA
Gaziantep'te iki kişinin cep telefonlarını bıçak zoruyla gasbettikleri öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bey ve Ulaş mahallerinde iki kişinin bıçak zoruyla cep telefonunu gasbeden ve bir kişiyi yaralayan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Yunus ve devriye ekipleri, eşkali belirlenen iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Üst aramasında gasbedilen telefonlar ve bıçak ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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