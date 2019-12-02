Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı
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Gaziantep'te cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı

6 saat önce

Gaziantep'te iki kişinin cep telefonlarını bıçak zoruyla gasbettikleri öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla iki zanlı gözaltına alındı, System.String[]

Gaziantep'te iki kişinin cep telefonlarını bıçak zoruyla gasbettikleri öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bey ve Ulaş mahallerinde iki kişinin bıçak zoruyla cep telefonunu gasbeden ve bir kişiyi yaralayan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yunus ve devriye ekipleri, eşkali belirlenen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Üst aramasında gasbedilen telefonlar ve bıçak ele geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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