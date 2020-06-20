Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir işyerinden meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. 5 saniye içerisinde cep telefonunu çalarak kayıplara karışan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, 9 Haziran 2020 günü Menderes Mahallesi'nde bulunan bir petrol istasyonunda meydana gelen cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede hırsızlık zanlısının İ.Y. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı adresinde yakaladı ve gözaltına aldı.

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cep telefonun bulunduğu odaya giren zanlı, odada uyuyan kişiyi kontrol ettikten sonra masada bulunan telefonu alıp hızla uzaklaştığı kaydedildi. Zanlının, işyerine girmesiyle çıkmasının toplam 5 saniye sürmesi dikkati çekti.