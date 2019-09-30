Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiası
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Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiası

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiası, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana gelen cep telefonu hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada şüphelinin M.K. olduğunu belirledi.

Adresinde gözaltına alınan M.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Atatürk Bulvarı, Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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