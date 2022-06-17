Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

17.06.2022 10:40
Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 3 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 3 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden, farklı tarihlerde 3 kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması olayının şüphelisinin M.İ. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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