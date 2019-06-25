Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı kamerada
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Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı kamerada

27 dakika önce

Gaziantep'te bir çocuğun cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı kamerada, System.String[]
Gaziantep'te bir çocuğun cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Vatan Mahallesi'nde henüz kimliği belirlenmeyen kişi, aile hekimliğine giren bir çocuğun elindeki cep telefonunu alarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek zanlının yakalanma için çalışma başlattı.
Görüntülere, şüphelinin, çocuğu takip etmesi, aile hekimliği binasının merdivenlerinden çıktığı sırada elindeki cep telefonunu alıp kaçması yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:12 Kaynak: AA
Vatan Mahallesi, Gaziantep, Güncel
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