Gaziantep'te Cep Telefonunun Zararlarına Yönelik Konferans

Gaziantep'te "Cep Telefonu Seni Yaşamdan Alıkoymasın" sloganıyla cep telefonun insan yaşamına olan olumsuz etkileri ve yapılması gerekenler hakkında bir konferans düzenlendi.

Gaziantep'te "Cep Telefonu Seni Yaşamdan Alıkoymasın" sloganıyla cep telefonun insan yaşamına olan olumsuz etkileri ve yapılması gerekenler hakkında bir konferans düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yapılan konferans Gaziantep Lisesi'nin öncülüğünde düzenlendi. Şahinbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Gaziantep'teki lise öğrencileri ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. On iki öğrenci ve bir danışman öğretmenden oluşan proje ekibi tarafından hazırlanan sunumda Cep Telefonu Seni Yaşamdan Alıkoymasın" sloganını açıklaması yapılırken cep telefonun fiziksel ve biyolojik etkilerine değinildi. Bilimsel araştırmaların sonuçları üzerinden hazırlanan konuşmalar ve sunumlarla cep telefonun göz, ortopedi, nöroloji ve psikolog etkileri üzerine açıklamalar yapıldı.



Proje hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Aslan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yapılan projedir. Bu projenin örnek bir proje olmasını umut ediyoruz. Biz Gaziantep Lisesi olarak bu projenin yürütücülüğünü yapıyoruz. Proje ekibi de okulumuzun öğrencilerinden oluşuyor. Bu konferans öncesi proje ekibi cep telefonun hatalı kullanımı ile ilgili çalışmaları tarayarak veri topladılar. Sonrasında konunun uzmanlarına erişerek cep telefonun zararlarına yönelik bu çalışmayı ortaya çıkardık. Ben projenin başarılı olmasını ve buradan cep telefonun insanları hayattan alıkoymamasını temenni ediyorum" dedi.



Konferans sırasında açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Kemerli ise Şahinbey Belediyesi'nin projeye verdiği desteklerden ve okullara, öğrencilere yapılmış olan yardımlardan bahsetti.



Özellikle ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören gençlerde cep telefonunun hatalı kullanımı ile açığa çıkan sağlık, sosyal ve ekonomik sorunlar hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmakta.



Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki tüm ortaokul ve lise öğrencilerine ulaşılarak gerçekleştiren proje kapsamında edinilen bilgiler iki oturum halinde düzenlenen konferanslar aracılığıyla yaklaşık 2 bin öğrenciye aktarıldı. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Volkan Demirel, Uzun Bir Süredir Hastanede Yatan Yunus Samet Atalay'a İmzalı Formasını Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Telefonda Görüştü

7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim

Son Dakika! Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Açıklandı