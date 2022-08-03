Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 12 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 12 şahıstan 3'ü tutuklandı

03.08.2022 17:53
Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 12 şahıstan 3'ü tutuklandı

Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 17 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 17 şüpheli şahıstan 3'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Toplam 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda sonucunda 6 yağma, 3 ikametten hırsızlık, 3 otodan hırsızlık, 2 açıktan hırsızlık, 2 suç eşyasını satın alma, 1 bisiklet hırsızlığı, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 mala zarar verme, 1 hakaret ve 1 kapkaç olmak üzere toplam 22 ayrı olayı gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı bulunan 17 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 12 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 12 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 12 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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