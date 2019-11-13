Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te çeşitli suçlara karışan 88 kişiye işlem yapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te çeşitli suçlara karışan 88 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te çeşitli suçlara karışan 88 kişiye işlem yapıldı

6 saat önce

Gaziantep'te polis yaptığı denetimlerde çeşitli suçlara karışan 88 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Gaziantep'te çeşitli suçlara karışan 88 kişiye işlem yapıldı, System.String[]

Gaziantep'te polis yaptığı denetimlerde çeşitli suçlara karışan 88 kişi hakkında yasal işlem yaptı.


Şehitkamil ve Şahinbey ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, çeşitli suçlara bulaşan 88 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Polis ekipleri ayrıca, 50.01 gram Metamfetamin maddesi, 45.03 gram Esrar maddesi, 4.60 gram Bonzai maddesi, 0.62 gram Jamaika maddesi, 1 adet hassas terazi, 26 adet Çalıntı 22 ayar altın bilezik, 5 Adet Ruhsatsız tabanca, 2 Adet Kurusıkı silah, 23 adet fişek, 1 Adet Ruhsatsız Tüfek, 50 Paket kaçak sigara, 1 Adet Çalıntı dijital ölçer metre cihazı, 2 Adet bıçak, 1 Adet çalıntı araç, 1 Adet çalıntı ceptelefonu, 2 Adet çalıntı motosiklet, 1 Adet Trafiken men araç, 1 Adet hacizli yakalamalı araç, 1 Adet plaka, 1 Adet demir kesme makası ele geçirildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
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