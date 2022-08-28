Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı

28.08.2022 12:50
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla 26-27 Ağustos tarihlerinde uygulama yapıldı.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde ilgili birimlerden 66 ekip ve 232 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 3 bin 72 kişinin sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı.

Yapılan denetimlerde 1679 araç kontrol edilirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 111 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı, 26 araç ise trafikten men edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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