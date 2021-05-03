Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 462 şahıs yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te son bir haftada yapılan huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 462 şahıs yakalanırken, 17 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulama kapsamında yapılan aramalarda ise çok sayıda suç aleti, çalıntı malzeme ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 462 şahıs yakalandı. Uygulama kapsamında 68 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden işlem yapılarak 5 şahıs tutuklandı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 36 şüpheli şahsa işlem yapılarak 13 faili meçhul olay aydınlatıldı. Hırsızlık suçundan da 12 şahıs tutuklanırken, 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplam 89 şahsa ise kabahatler kanununa aykırılıktan işlem yapıldı.

67 adet ateşli silah ele geçirildi

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız 38 adet tabanca, 16 adet tüfek, 13 adet kuru sıkı tabanca olmak üzere 67 adet ateşli silah ve 315 adet fişek ele geçirildi. Yapılan diğer aramalarda ise 260 gram uyuşturucu madde, çalıntı 2 adet araç, 6 motosiklet, çok sayıda muhtelif çalıntı malzeme, 253 paket kaçak sigara, 360 litre etil alkol, 163 şişe kaçak içki, 6 kumar makinesi ve 57 kesici alet ele geçirildi. - GAZİANTEP