Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 65 kişi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 65 kişi yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 1'i hükümlü olmak üzere 65 aranan şahıs yakalandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 65 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 1'i hükümlü olmak üzere 65 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde yapılan denetimlerde, uyuşturucu konusuyla ilgili 23, hırsızlık konusuyla ilgili 13, kabahatler kanunuyla ilgili 73 şahıs hakkında işlem yapıldı ve 64 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalarda 65 gram esrar, 50 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 1 gram Jameika, 2 gram kenevir tohumu, 5 adet Captagon hap, 3 adet sentetik uyuşturucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 2 adet kartuş, 1 adet çalıntı buluntu araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı buluntu motosiklet, 1 paket çalıntı gıda malzemesi, 2 adet çalıntı kıyafet, 1 adet tescilsiz araç, 1 adet yakalamalı araç, 1 adet dur ihtarına uymayan araç, 5 adet trafikten men edilen araç, 2 adet bıçak, 7.800 kilogram çalıntı bakır kablo, 33 adet çalıntı inşaat demiri ve 1 adet çalıntı demir kapı ele geçirildi.

Öte yandan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 6 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. yakalandı.

M.G.'nin 17'si hırsızlık olmak üzere 25 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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