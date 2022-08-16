Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı

16.08.2022 16:46
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 14 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan 14 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, önceki gün aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, silahla tehdit, cinsel istismar, hırsızlık, tehdit ve yaralama suçlarından aranan ve hapis cezaları bulunan 14 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs tutuklandı Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs tutuklandı Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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