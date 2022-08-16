Düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, silahla tehdit, cinsel istismar, hırsızlık, tehdit ve yaralama suçlarından aranan ve hapis cezaları bulunan 14 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.