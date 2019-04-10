Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Çeşitli Suçlardan Aranan Zanlılar Tutuklandı

Gaziantep'te Çeşitli Suçlardan Aranan Zanlılar Tutuklandı

1 saat önce

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarla yakalanan 6 zanlı, tutuklandı.

Gaziantep'te Çeşitli Suçlardan Aranan Zanlılar Tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan ve düzenlenen operasyonlarla yakalanan 6 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kentte farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarla yakalanan Y.G.E, İ.S, N.G, H.S, H.F.A. ve Z.D, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:50 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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